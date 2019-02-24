微信发公告：今年以来已封禁3万多个低俗公众号

腾讯公司旗下微信昨天（23日）发布公告称，平台对低俗有害内容及诈骗行为严格管理，已对相关公众号封禁处理。

据北京青年报报道，微信在公告中表示，包含“污”“丧”文化在内的低俗和虚假夸大内容，伤害了用户审美与阅读体验，影响了平台内容生态健康。

对此，2019年至今，微信已经封禁及处理发送色情暴力类内容的账号966个，删除相关文章2267篇；封禁及处理发送低俗类内容的账号36556个，删除相关文章73318篇；封禁及处理夸大误导、标题党类的账号3070个，删除相关文章3447篇。

