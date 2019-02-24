天津一广场年久失修三部门踢皮球 媒体报道后九名干部受处分

天津一广场年久失修，居民投诉却屡遭碰壁，在媒体曝光后，九名干部因此受到处分。

据《中国纪检监察报》24日报道，天津市河西区危改广场因年久失修出现破损，几年来始终没有进行修缮，不仅影响市容，更给在此锻炼的市民带来安全隐患。居民据此向有关部门反映问题，先后在河西区建委、市容园林委、信访办三个部门辗转多时、屡遭碰壁。

无奈之下，居民一方面继续反映，一方面向媒体寻求帮助。2018年5月4日晚，天津《今晚报》微信公众号报道了河西区信访工作人员不作为不担当的问题，引起各方面注意。河西区委、区政府就此事连夜召开工作会议，组织对新闻报道中涉及的相关问题进行调查核实。经核实，群众反映问题的确存在，并且接待人员还存在工作不细致、推诿扯皮等问题。

不到一周时间，河西区纪委监委给予区市容园林委、区信访办、区建委、越秀路街城管科等单位九名干部党纪政务处分。同时，督促相关部门完善“一站式”信访接待工作制度，督促相关单位对危改广场进行整修改造。

“工作信息不对称，接访人员对本单位的业务不熟悉、责任心不强，导致问题发生。”河西区纪委监委工作人员姚巍鹏说。据介绍，危改广场改造项目早在2018年初就被纳入20项民心工程，群众信访前，政府常务会已通过整修方案，正在履行招投标程序，而接访人员对此却毫不知情。