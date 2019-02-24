中国南方近两个月平均降水 创1961年来同期之最 催生“雨天经济”

自去年12月以来，中国南方多地平均降水日数为1961年以来同期最多。气象预报显示，直到3月上旬，这种罕见的阴雨天气仍将持续，催生了一系列“雨天经济”现象。

据中新社报道，根据江西省气候中心此前发布的统计数据显示，过去3个半月，该省经历了破纪录的罕见持续阴雨寡照天气。

“这雨下了几个月，家里又冷又潮，衣服都要发霉了，烘干、除湿等家电成了抢手货。”该市一家商场取暖设备专区工作人员熊丽芳告诉记者，“烘干机断货，电暖器还有一台，电热油酊有十几台。”

电商天猫商城发布的数据亦显示，近两周，干衣机、烘干机、暖被机、干鞋器、烘干衣柜等“烘干神器”销量创新高，增速普遍超过250%。其中，浙江、江西、湖南、福建、江苏、湖北等地的购买人数众多。

除烘干“神器”抢手外，洗衣店生意也跑火。经营洗衣店的王芳说，近两个月，洗羽绒服、棉衣的客人增加不少，店里的营业额同比增长20%到25%。

糟糕的天气浇灭了民众外出的热情，滋生了慵懒。这让外卖、网购和付费托人跑腿办事等不断增多，催生了“懒宅经济”。

“下雨天，除了上下班，宅在室内是最好的选择，吃饭问题交给外卖。”在高档写字楼上班的彭晓婷称，以前只有午餐会在网上订，现在早餐、晚餐都懒得出去吃。

彭晓婷公司附近主打外卖的一家汤粉店老板杨雄表示，如果平时15分钟能送到的外卖，下雨天花了近半个小时，请谅解，因为外卖生意实在太好。

2月23日，南昌阴雨绵绵，气温低迷。9时许，家住南昌老城区的熊金竹计划打车去新城区加班，然而一辆辆路过的出租车却都是载客状态，在打车软件上发出去的打车信息一直没有司机接单。“站了半个多小时，等不到一辆出租车，快急死了。”

“我早上七点开始忙到现在，一直都在接客，几乎没空着车。”的哥罗俊称，这种状况持续了将近一个月，“下雨天太难打车了，乘客都会同意拼车。在路上看到有人站着等车，向车中乘客征询一声，基本都没意见。”