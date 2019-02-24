收回部分粉岭高球场建公营房屋 香港发展局局长：不容易的决定

香港政府全面接纳土地供应专责小组就土地供应策略和八个优先研究和推行的土地供应选项所提建议，包括收回粉岭高尔夫球场32公顷用地。香港发展局局长黄伟纶表示，政府在公布局部发展方案前已作充分考虑和评估，并指“这是一个不容易的决定”。

据《星岛日报》报道，黄伟纶今日（24日）在网志中表示，政府在公布局部发展方案前已作充分考虑和评估，并指“这是一个不容易的决定”。他又指，香港作为一个多元社会，不同持份者有不同看法是正常不过，并指“针没两头利，但作为负责任的政府，在推行任何政策时，都必须小心、谨慎地审视及评估，以取得一个符合公众最大利益的平衡。”

他又指，土地不足的问题一直困扰香港，政府非常认同专责小组就土地需求估算及建立土地储备的观点，未来会贯彻推行一套多管齐下、更有力和以愿景带动的土地供应策略，持续及大幅地增加土地供应，以解决住屋及各类民生问题，以及适时提供足够土地，避免土地供求失衡的困局再次出现。他又指，政府决定按照小组建议的方向，发展粉岭高尔夫球场位于粉锦公路以东32公顷用地，发展的目标是增加房屋供应，并以公营房屋为重点。相关发展将于2021年初或之前可完成研究，之后通过城规程序及向立法会申请拨款，最快2024年开展建造工程，并争取4至5年后有单位落成。

另外，黄伟纶亦指，政府没有计划改变高球场其余140公顷用地的土地用途，并指“正如专责小组指出，长远发展余下140公顷用地，政府有需要考虑重置球场的合适地点、重置所需的时间、对球场的生态及文物保育价值的影响，以及基建配套等”。他又指，“中长期有潜力增加土地的选择相对较多，可提供的潜在土地数量及规划弹性亦较短中期为大。”