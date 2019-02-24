北京大兴国际机场飞行校验结束 具备投产通航条件

北京大兴国际机场飞行校验结束，比原计划提前19天。

据中新社报道，飞行校验结束，意味着大兴国际机场飞行程序和导航设备具备投产通航条件，并可以申请模拟机试飞和飞机现场试飞，大兴国际机场也向首家开航即具备III类运行和HUD（平视显示器）低能见度起飞保障能力机场的目标迈出了坚实的一步。

飞行校验是每一座新建机场通航前的先决条件，也是对机场前期建设情况的检验。大兴国际机场的校验工作始于1月22日，属于“投产校验”，可获得机场通信、导航、监视等设备的全部技术参数和信息。整个校验内容包括了4条跑道，7套仪表着陆系统，7套灯光，1套全向信标及测距仪和飞行程序。

业内人士称，像大兴国际机场这样，在短时间内同时完成4条跑道的投产校验在世界范围内十分罕见。此次飞行校验的结束，为大兴国际机场在6月30日竣工验收争取了时间，为机场在9月30日之前顺利开航创造了条件。

中国飞行校验中心主任熊杰介绍，大兴国际机场导航设备全部符合设计参数标准，完全能够满足未来开放安全运行的需求。

截至今年1月，大兴国际机场航站楼屋面装饰板安装完成98%，除商业店面外，精装修完成91%，机电设备安装完成约96%。市政交通工程方面，进出场高架桥结构及路面工程全部完成，场内主干道通车，综合管廊结构全部完成，给水站、燃气调压站完工。