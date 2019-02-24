贺建奎一论文被撤稿 期刊：与基因编辑婴儿实验相关

开展基因编辑婴儿实验的原南方科技大学副教授贺建奎的一篇研究论文日前被撤稿。

据澎湃新闻报道，该论文意在提出包括人类基因编辑在内的辅助生殖技术的伦理准则。在被英文学术期刊《The CRISPR Journal 》发表近5个月后，当地时间2月21日，该期刊发表公开声明称，虽然编辑在长达数周的时间里多次与贺建奎交流，但在投稿期间，贺建奎始终未透露他当时已开展的基因编辑婴儿实验。这一实验随后被广泛报道。

前述学术期刊的公开声明称，该实验“很可能违反了国际公认的生命伦理规范和地方法规”。而贺建奎在论文中提出的伦理原则的建议，与其进行基因编辑婴儿实验直接相关。

但投稿时，贺建奎没有向前述期刊编辑部透露这一实验的信息。“……作者提供的信息显示这一论文没有利益冲突。”前述声明称。

这可能导致编辑部作出了错误的决定：当地时间2018年9月26日，《The CRISPR Journal 》发表贺建奎这一研究论文，标题为《治疗性辅助生殖技术伦理原则草案》(Draft Ethical Principles for Therapeutic Assisted Reproductive Technologies)。

前述公开声明称，期刊主编在咨询资深编辑和领域内专家的意见后，鉴于贺建奎未完整地披露相关信息，决定正式从该学术期刊上撤回这一已发表论文。