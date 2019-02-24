微博回应明星账号流量造假：主要借助外挂软件

据华尔街见闻报道，关于中国中央电视台等媒体提及的明星账号微博转发数据异常偏高问题，新浪微博社区管理官微发布说明称，已注意到数据造假问题，针对此现象中可能存在的违法犯罪行为，自去年起微博已多次向公安机关提供证据材料进行报案。

据央视此前报道，最近，在社交媒体和一些新媒体平台上，人们常发现某些用户每次发布的普通内容，获得的浏览量或是点赞数轻易就能突破百万、千万甚至上亿，某明星发布的一条宣传新歌视频的微博，获得了超过一亿次的转发，而新浪微博目前的注册用户仅为3.37亿人：相当于每三人中就有一人转发此微博。这些网络数据背后的真实性令人严重怀疑。

新浪微博称，此前为减少“唯流量论”“唯数据观”的攀比现象，已采取相关的产品调整措施对明星及其他有影响力用户的微博数据进行限制，此外，造假主要借助外挂软件完成，账号来源从批量注册机器账号已变为盗取正常账号，微博已多次就此类网络黑产案件向公安机关报案。

今年1月初，人民日报官方微博曾发文称，部分明星通过买热搜、造数据来维持自身热度，反映出娱乐圈浮躁心态。并提出，应加快整治新浪微博上数据造假相关违规行为，走出“唯流量论”。

随后，新浪微博表示将对明星、大V数据计算方式进行调整，转发、评论技术上限调整为100万，超过100万次以上的部分不予显示。但由于微博特有的“热搜”“明星势力榜”“热门话题榜”等子产品的存在，不少微博用户的刷数据行为仍未停止。