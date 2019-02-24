安徽一乡人大主席因拆除违建被刀捅伤致死

安徽省阜阳市临泉县公安局今日（2月24日）上午发通报称，2月23日陶老乡有一人被刀捅伤致死。

据《新京报》报道，被捅身亡者为该乡人大主席姜红伟，当天在与其他工作人员处理拆除违建事情时，被一村民刀捅身亡。目前临泉警方正在对案件进一步侦查中。

被捅身亡者为临泉县陶老乡人大主席姜红伟，曾担任陶老乡党委副书记，分管党建、组织、纪检、扶贫、党务公开、交通工作。陶老乡政府多名工作人员介绍，事发当天姜红伟与其他工作人员一起到大田埂自然村处理拆除违建的事情。当被问及违建认定工作及相关保障措施等具体情况时，以上工作人员均称当时不在场，不了解情况。

大田埂自然村一村民表示，事发时姜某伟等乡干部带着几十人和挖掘机来做拆迁工作，对于拆迁的名义，其称并不清楚，“说是临泉县下发的文件。”据其介绍，周某朝的房子建了已有10余年。

2017年5月，曾有人在人民网地方领导留言板上反映“陶老乡强拆问题”，其中写道：“陶老乡政府紧仅靠一个公告就将该村一百多户村民的房屋认定为违建，要求予以强拆，而且在和村民的谈判过程中只字不提公告所说的安置措施，也不按照公告要求和村民签订任何书面补偿文件，强制要求村民先搬离自己居住了十多年的房屋，村民对此不服。”

当时，阜阳市人民政府办公室回复称，临泉县陶老乡按照全市“五大专项”行动中拆违拆旧专项行动要求，集中力量对道路沿线、河道沿线违章建筑物、危房、旧房进行拆除。由于所拆建筑物均为沿河道建房的违章建筑，一律零补偿拆除。

上述回复还写道，临泉县针对自愿搬离的群众实行奖补措施，即在2017年5月25日之前完全搬离或交出钥匙的，按照评估价的50%予以奖补。陶老乡在此基础上又进行了奖补，即对房屋拆除后无房居住的，统一到临时安置点过渡居住三个月。对不愿意到临时安置点居住的，以每月1000元标准进行租房补贴，补贴时间为三个月。对有其他住房的，不予补助租房金。对房屋拆除后无宅基的，由村委会统一协调宅基地进行安置。若有不清楚地方请与陶老乡政府联系。联系人正是此次被捅死的姜红伟。