柯文哲3月访美 华盛顿演讲将谈台湾民主自由和平

据联合新闻网报道，台北市长柯文哲预计下月16日访美，七天行程将一连走访纽约、华盛顿、波士顿及亚特兰大等四个城市，并确定将会在华盛顿演讲，地点就选在美国智库，预计将讲述台湾的民主、自由、和平等台湾特色及优点，并强调台湾对于区域和平的贡献，且不排除以英文演讲。

至于会在哪个智库进行演讲，台北市府副发言人陈冠廷表示，一切都还在幕僚作业中，预计最快下月定案后，就会对外说明。

柯文哲下月将出访美东四城市，这也是柯文哲连任后，首度出访美国。由于访美向来被视为是参选总统前的“美国面试”，包括前新北市长朱立伦、高雄市长韩国瑜等人今年也都安排访美行程，也让柯文哲这趟出访备受外界关注。

据了解，柯文哲这趟访美首站就到纽约，除了会参观911纪念馆，另外还将安排和纽约大学学生座谈，并拜会纽约市政府、市议会。有趣的是，前总统马英九2013年访美时，也同样安排参观911纪念馆，并拜访母校纽约大学法学院，如今柯文哲的行程几乎一模一样，颇有几分拼场意味。

至于第二站则是来到华盛顿，根据台北市府安排，柯文哲将拜访两个智库，自由派、保守派的智库各一。

柯文哲幕僚表示，柯文哲将会在其中一个智库进行演讲，尽管演讲题目尚未定案，不过内容确定会提到台湾的民主、自由、和平，包括台湾的民主制度以及对区域和平的贡献等，另外也会提到台湾最世界贡献最棒的地方，就是繁荣自由民主的华人社会。

第三站亚特兰大，由于刚好适逢亚特兰大和台北市缔结姐妹市40周年，所以柯文哲此行也会出席相关庆祝活动，并参访美国疾病管制与预防中心(CDC)。幕僚表示，柯文哲是医师出身，对美国CDC相当感兴趣，也希望借由这次拜会加强台、美防疫、流行病学的交流。

至于第四站波士顿，除了安排参加侨学界晚宴外，还会参加由台北市府产发局举办的台北波士顿生技产业交流论坛，并拜访哈佛大学，和当地留学生进行座谈。