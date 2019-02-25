华为董事长：不排除孟晚舟案涉政治动机

华为董事长梁华向外国媒体表示，集团不会改变研发投资的方针，将加紧推动在加拿大的投资步伐，希望能跟更好地与营运商合作。

据《信报》今天（25日）报道，对于孟晚舟被捕案件，梁华形容，该案件并不平常，不排除背后涉及政治动机；他称自己不是律师，无法评论案件本身，但期望孟晚舟最终可获释与家人团聚。他坦言，中国与加拿大目前关系欠理想，认为相关问题须由两国解决。

美国早前多次呼吁盟国抵制华为等中国通讯设备供应商，以防范国家安全风险，而加拿大仍在考虑应否禁止华为参与当地5G网络建设。梁华期望，当局能以各公司的技术优势作考虑，而非其他因素，即使当局决定排除华为参与5G，仍会在其他产品和网络上更好地服务客户。

他重申，若中国政府要求华为于海外电讯网络“开后门”，集团会拒绝，因没法律责任须跟从，强调对于中国的要求，会听取独立法律意见，而过去亦未被要求在网络中开后门。他又强调，华为没有任何军方背景，是一家由9.7万多名员工持有的私营公司，外部组织不持有任何华为股份，在网络安全问题上绝不会伤害任何国家、组织和个人。他又指，排挤华为并不能解决网络安全和隐私保护问题。

梁华称，华为之所以在5G方面领先，是因为在5G研究方面的投入早、持续加大技术创新和研发投入，称华为对电讯行业作出了重大贡献，认为作为创新者和贡献者都应该得到尊重。

梁华表示，虽然在今年可能会面临挑战，但目前制定的业务计划和目标是在2019年实现1254亿美元（1692亿新元）左右的销售收入，按年增长15%到20%。面向未来，华为有困难解决困难、有挑战解决挑战，同时也会抓住数码化、智能化、云化进程中的机遇。目前，对业务发展还是有信心。