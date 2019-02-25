胡锡进：相信绝大多数中国人支持中美达成协议

中共官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天（25日）凌晨在微博上就中美贸易谈判发表看法，他表示，中美贸易谈判在冲刺，达成协议的可能性在增大，相信绝大多数中国人对中美能够结束贸易战是欢迎的。

胡锡进微博全文：

中美贸易谈判在冲刺，达成协议的可能性在增大，我相信绝大多数中国人对中美能够结束贸易战是欢迎的。

但是中国舆论场上会有各种议论，其实美国那边也一样，反对声会很热闹。对我们国内有不同声音，我认为总体上应该理解、允许。这么大的事情，牵动全国，不同的行业，以及企业、个人有着各自的利益，而且利益还分为当前的、中期和长远的，这些利益会成为众声喧哗的源头，中国政府和社会都应当把这种多元化的声音看成是正常的，无需大惊小怪。

这次中美在整个贸易战期间打打谈谈，对中国民众围绕国际关系以及国家利益的理解形成新的洗礼，也考验了中国社会的团结。如果我们能够正确总结这期间舆论的多样和起伏，增加在各种声音中识别主流舆论的能力，促进今后发生重大事件时舆论多元中的有序，那么将意味着事情结束得更加完整。

老胡也生活在中国社会中，我能够真实感受到公众对国家与美方且打且谈，最终达成相互妥协的协议是支持的。对于美方实力比中方强，中国需要做出一些让步，大多数人是明白的。对于中方会坚守核心利益，我们也有这样的能力，美方也需要对中方的一些坚持和关切做出妥协，大家也是相信的。中国社会是个大的利益共同体，我们的根本和共同利益塑造了主流舆论，一些具体利益和认识上的差异、以及舆论场的基本规律塑造了舆论的多元化，这就是围绕中美贸易战舆论的全景。老胡希望大家都能理性面对这个全景，不被一个枝节带偏。