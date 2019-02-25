【图集】华为发布首款5G折叠屏幕手机 定价1.75万人民币

昨晚（24日），华为在西班牙巴塞罗那举办的2019世界移动通信大会（MWC）上，正式发布其首款5G折叠屏手机：HUAWEI Mate X，售价为2299欧元（约合17500元人民币，或3520新元）。

据观察者网报道，华为方面介绍称，HUAWEI Mate X创新采用鹰翼式折叠设计，通过华为自研的革命性铰链技术，实现一体化的折叠形态，闭合后是便携的6.6英寸大屏手机，展开后厚度仅5.4毫米，变身为８英寸平板。

Huawei Mate X的折叠示范（Android Central）

HUAWEI Mate X搭载业界首款7nm工艺的多模5G终端芯片Balong 5000，单芯片支持实现2G、3G、4G和5G多种网络制式；下载速率先实现前所未有的5G峰值下载速率，在Sub-6GHz频段实现4.6Gbps（理论值）；全球率先同步支持SA和NSA组网方式，当运营商切换到SA组网时无需换机，是一款真正的5G手机。

华为方面称，这是世界上最快的5G折叠屏手机。

同时，HUAWEI Mate X的智慧双卡设计分别支持4G和5G，支持全球漫游。该款手机配备了4500mAh的大容量高密度电池，搭载华为SuperCharge 55W超级快充技术，30分钟即可充电85%。

HUAWEI Mate X还搭载了新一代徕卡镜头，采用前后摄合一设计。创新性分屏互动将展开后的操作界面一分为二，让两个任务能够同步运行。

北京时间21日凌晨，三星率先打响了“2019年折叠屏手机之战”第一枪。在其新品发布会上，三星推出了史上首款量产折叠屏手机，计划于4月26日在北美首发。