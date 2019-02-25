立委补选最新民调：绿营恐全军覆没

第二波立委补选3月16日举行，被视为2020年台湾总统大选前哨战。根据旺旺中时媒体集团就新北、台南立委补选区域进行民调，在“韩流”加持下，国民党在这两个深绿铁票区都逆转胜，若再加上金门、彰化两席均是蓝营较稳定选区，国民党有机会全拿、民进党补选4席恐全军覆没。

据《中时电子报》报道，高雄市长韩国瑜昨出访新马前，前天先至台南市为国民党候选人谢龙介辅选，接着又到新北市三重区为国民党候选人郑世维站台，场面盛大，带动人气可观。

在台南市部分，谢龙介本人知名度高，加上韩流加持，根据旺旺中时民调，谢以34.9％支持度胜过民进党候选人郭国文的24.3％，民进党脱党参选的陈筱谕则有11.9％，显然绿营分裂也是导致郭国文陷入险境的原因。

新北三重原也是绿军铁票仓，且民进党候选人余天曾在三重当选过立委，本人知名度也高，但郑世维在韩国瑜帮忙造势后，民调开始往上升，现以39.3％领先余天的33.2％。

立委补选最关键的部分在于投票率。民调显示蓝军投票热情相当高，台南的部分，有70.3％表示一定去投票，18.4％可能去投，反观台南绿军只有58％一定去投票，22.5％可能投；新北部分则势均力敌，蓝军一定投票有44.7％，可能投票25.8％，绿军一定去投票有55.3％，可能投票26.5％。两区投票率目前估计约6成左右。

从年龄交叉分析来看，谢龙介在各年龄层都胜过郭国文，在年轻选民部分表现不俗，20至29岁有37.4％支持，郭国文只有25.9％。在政党比例上，郭国文只拿到泛绿59.4％的支持度，谢龙介在泛蓝则得到80.7％支持，绿军明显分裂严重。

在新北三重，郑世维特别受中年人支持，40岁至69岁间都赢余天，尤其在50至59岁，郑以50.3％赢余天的27.1％；余天则在年轻族群以及70岁以上老年人支持度较高，20至29岁余天以37.2％比郑世维的20.0％支持度还高。

总结来看，新北或台南这两区过去都是绿营铁票仓，国民党在2008年立委选区改制后，从来没赢过，但由于绿营派系斗争及韩流加持，蓝军情势大为看好。而民进党在金门选区并未推出人选，国民党征召的前县议长洪丽萍选情稳定，加上彰化第一选区原就是蓝军地盘，国民党提名的柯呈枋情势看好，民进党有全军覆没之虞。

本次民调访问日期皆为2月22日至23日，台南抽样1006人，新北抽样1007人，在95％信心水准下，抽样误差为正负3.1个百分点。