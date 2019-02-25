辽宁舰离开船厂“踏上新征程” 或将返回青岛母港

中国首艘航母辽宁舰昨天（24日）上午在多艘拖船的帮助下驶离大连造船厂。综合码头上的横幅和出航现场情况，以及此前辽宁海事局发布的航行警告，辽宁舰应该已经完成了在大连造船厂的现代化改进和相关试航调整工作，启程返回青岛母港。

据《观察者网》报道，24日上午10时58分，辽宁舰挂起红旗和试航彩旗，码头随即响起震耳欲聋的欢送鞭炮声，辽宁舰在拖轮的牵引和簇拥下缓缓离开码头。 在码头上可以看到新展开的“热烈欢送辽宁舰踏上新征程”的横幅，表明辽宁舰的维护和现代化改装工作可能已经告一段落，航母随后将前往青岛母港，并为今年4月的人民海军建军70周年纪念活动进行准备。

自2018年5月辽宁舰返回大连造船厂进行维修和现代化改进，在这一过程中，辽宁舰对舰面设备进行了诸多改进调整，并改装了尺寸更大的航空舰桥，并效仿美国航母，在舰岛高处涂装舷号“16”，以方便多艘航母在海上编队时的分辨识别。完成改进后的辽宁舰于今年1月21日至27日进行了检验性海试，并在返回大连后进行了舰面标线的重新喷涂。重新喷涂的标线在多处局部的颜色和走向上都有了明显的不同。

与此同时，同样位于大连的首艘国产航母目前仍在进行最终的调试和准备工作，包括舰载机消防车、舰载机拖车等在内的舰载机保障设备以及歼-15、直-8舰载机模型也都在甲板上就位，三块挡焰板全部升起，表明该舰正在进行舰载机相关甲板设备的调试工作。