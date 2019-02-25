中证报：股市将成为国家重要核心竞争力组成部分

中国证券报从今天（25日）起在头版显著位置连续推出“资本市场改革发展新机遇”系列评论，从资本市场与国家重要核心竞争力、资本市场新使命等视角，管窥资本市场改革发展奋斗的春天。今天刊载的文章《股市将成为国家重要核心竞争力组成部分》，响应中国国家主席习近平第十三次集体学习中提到到金融是国家重要的核心竞争力的观点，进一步阐述股市在国家竞争力当中的关键性角色。

中证报全文：

中共中央政治局2月22日就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平指出，金融是国家重要的核心竞争力。此间观察家认为，作为全方位、多层次金融支持服务体系中的重要组成部分，包括股票市场在内的资本市场也将成为国家重要核心竞争力的组成部分。这意味着，应从更高层次理解资本市场的战略方位，以更强的政策合力深化资本市场改革发展，推动资本市场建设步入纲举目张的新阶段。

“欲穷千里目，更上一层楼。”更加清晰的顶层设计，为我们从战略高度来理解资本市场历史方位、发展方向廓清了迷雾，更为在全面深化改革大局下完善多层次资本市场建设明晰了方向，鼓舞了干劲。世界经济发展史告诉我们，资本市场是大国经济崛起背后的重要力量；短短20多年的中国资本市场成长历程告诉我们，经济大国离不开有活力、有韧性的资本市场；近几年的经济改革实践更是深刻地告诉我们，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用。

资本市场是大国博弈的重要舞台。世界金融史揭示的一个规律是，经济强国必然是金融强国。金融强国、资本市场强国均拥有一个或几个国际金融中心，掌握着或至少很大程度上影响着世界经济资源配置权和定价权。比如，美国的资本市场就吸引了全球各地的投资者、融资者，对全球金融产品和大宗商品价格具有明显的定价基准作用，并成为全球企业IPO及并购重组最重要的平台。显然，金融已成为现代经济的核心，成为现代国家治理的重要手段，也成为国际竞争的重要手段，而资本市场正是现代金融体系中最重要的组成部分。我国已成为世界第二大经济体，但“大而不强”的问题仍十分突出，金融业的全球影响力、话语权与目前的经济体量并不匹配。可以说，金融业尤其资本市场是否强大，是否富有国际竞争力，决定着大国经济核心竞争力的成色。

资本市场是助力经济转型的重要平台。历史经验显示，经济转型成败取决于资源配置是否高效，而资本市场正是经济社会中最为有效、最市场化的资源配置场所。从美国经济发展史来看，正是资本市场的力量推动其快速实现两次“华丽转身”：先是完成了从农业经济、小作坊经济向重工业化经济的转型，培育了通用、杜邦、福特等龙头企业；后又从以制造业为主的工业经济向以高科技产业为主的创新经济转型，产生了一批如脸书、苹果、微软、谷歌、亚马逊等为代表的科技巨头。我国经济正处在以推进创新驱动高质量发展的阶段，资本市场至少可从推动存量经济重组、培育增量经济发展两个维度来推进经济转型。可以说，资本市场是经济转型升级的重要助推器，影响着经济新动能的锻造。

资本市场是深化改革的重要内容。在人口红利式微、要素成本上升的制约下，改革释放的制度红利是推动经济高质量发展的有效力量。全面深化经济改革就是要加速释放这些制度红利。其中，包括资本市场改革在内的经济体制改革是一大重点，核心在于厘清政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用。可以预见，未来将通过提高违法违规成本的加法、限制行政干预的减法、优化市场机制作用的乘法、降低市场主体负担的除法，大力推进资本市场基础性制度改革，强化优胜劣汰市场机制，激发资本市场活力，真正发挥出资本市场高效的资源配置效力。目前，我国正在努力推动的设立科创板并试点注册制，正是释放资本市场活力、提升国际竞争力的一项重大工程。可以说，全面深化改革决定着资本市场功效的发挥，而完善的资本市场将加速改革红利的释放。

“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”中国经济发展已站上新的历史方位，中国资本市场也迎来新的历史机遇，步入深化改革发展的新阶段。顶层设计已明确“建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的方向，纲举目张，一系列改革措施正揭开中国资本市场的新篇章。

现在，以春天的名义，以奋斗的姿态，出发！