中美谈判延长休战期 学者：有利于中国自身改革

刚结束的中美贸易谈判不出意外取得了延长休战期的成果，美国总统特朗普还邀请中国国家主席习近平到海湖庄园会晤。受访学者分析，虽然表面上看似中国以让步换取美国偃旗息鼓，但其实这有利于中国倒逼自身所需的改革，中国不怕跟美国公平竞争。

特朗普星期天（24日）发推文说，由于两国谈判就知识产权保护、科技转移、农业、服务业、货币等许多其他课题取得重大进展，他将延后原定于3月1日对2000亿美元（约2700亿新元）中国进口产品加征关税的计划。假设谈判进一步取得进展，他和习近平将在佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）举行峰会，敲定协议。

他写道：“这对美中来说是个很棒的周末！”

上述消息在北京时间周一清晨7时左右发布，受此佳音激励，沪深两市大幅高开，沪指涨1.22%，创业板涨2.13%，券商股批量涨停。人民币今早飙升，美元对离岸人民币再次跌破6.70。

中美双方未公布谈判的所有具体成果。据美国媒体此前引述不同消息人士报道，中国将向美国购买1.2万亿美元产品，包括玉米以及额外1000万吨大豆等农产品，中国也准备取消或降低向美国干玉米酒糟征收高额关税并恢复进口。另外，中国承诺稳定人民币汇率，不以货币贬值来增加出口竞争力。

有舆论认为，这看似中国单方面作出的让步，貌似不平等条约。

北京大学中美人文交流研究基地执行副主任王栋接受《联合早报》访问时表示，这是民间对事态的误解。

他解释，中美因经贸结构的差异而产生巨大贸易逆差，这是客观事实，如今中国采取适当增加对美进口的举措，平衡赤字，做法合乎常理。

他把此次华盛顿谈判比喻为中国“第二次入世谈判”，期待此次谈判的结果能像中国2001年加入世界贸易组织那样形成倒逼改革的作用。“我们有信心，从来不怕公平竞争。”

新加坡国立大学法学院副教授王江雨受访时说：“美国确实有点在强买强卖，什么都不付出，凭空祭出关税法宝，威胁中国如果不让步就要加关税。”

“但美国的诉求确实也是中国过去几十年改革开放应该坚持，甚至早应该实现的。无论从承担国际义务，还是从中国自身需要来看，这些改革都是中国本来要做的，算不上让步。”（联合早报北京特派员游润恬报道）