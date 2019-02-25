中石化打破亚洲陆上钻井最深纪录

中国石化新闻办今天（25日）发布消息，中国石化西北油田所属的顺北油气田再次创造新的历史：2月19日，顺北鹰1井完钻井深8588米，创亚洲陆上钻井最深纪录，打破了2月14日顺北5-5H井完钻井深8520米的纪录，相当于从8844米的喜马拉雅山主峰峰顶打到山脚，标志着中国已掌握世界先进的超深井钻井技术。

据澎湃新闻报道，顺北油气田位于新疆阿克苏地区和库尔勒地区交界处，是中国石化在塔里木盆地获得的新地区、新领域、新类型重大油气突破，油藏埋深达8000米，具有超深、超高压、超高温的特点。自2016年发现至今，西北油田已在顺北油气田钻成近30口超深井，成功建成70万吨年产能，2018年产油超52万吨。塔里木盆地地质构造特殊且复杂，其中顺北油气田埋深普遍大于8000米，经鉴定为亚洲陆上最深油气田。

为将地下8000米深的原油开采到地面，西北油田从2002年就开始专注于超深井钻井技术。顺北油气田受断裂运动影响，地层极其复杂，井底温度高。在8000米深的定向井中，钻具“软得像面条”，钻井存在工具造斜能力差、摩阻扭矩大、井眼轨迹控制难度大等特点。

西北油田石油工程技术研究院为此反复试验与创新，形成集降摩减阻工具配套研发、快速钻井轨道优化设计、井眼轨迹精确控制和水平井安全延伸综合评价于一体的超深水平井井眼轨迹“精确制导”控制技术，相当于给钻头加装GPS导航系统，实现在8000米深的地下三维空间中“指哪儿打哪儿，精确中靶”。

超深井技术在顺北1-2H井成功应用后，先后推广7口井，逐步得到完善，实现井眼轨迹符合率100%、地质中靶率100%，成为顺北油气田高效开发的利器。

随着世界范围内更深更复杂地层的勘探开发活动越来越多，超深井钻井规模日益扩大，超深井钻井技术已成为衡量一个国家或企业钻井技术水平高低的重要标志之一。

这已是西北油田第六次刷新亚洲陆上第一深井纪录，前面的五口井分别是：2018年位于顺北油气田的顺北蓬1井，井深8450米；2017年位于顺北油气田的顺北评2H井，井深8433米；2017年位于顺北油气田的顺北评1井，井深8430米；2005年位于塔河油田的塔深1井，深度8408米；2019年2月14日，顺北5-5H井，井深8520米。