动画短片《包宝宝》夺奥斯卡 华裔导演据自身经历设计制作

由华裔导演石之予（Domee Shi）执导的动画片《包宝宝》（Bao），刚获得今年度美国奥斯卡金像奖最佳动画短片。有中国网媒报道，石之予根据自己作为华人移民的经历，设计制作了《包宝宝》。

据中国网媒“封面新闻”今天（25日）报道，石之予是皮克斯动画短片制作行业的首位华人导演，也是首位女导演。她的祖籍为四川绵阳，在加拿大多伦多长大，在谢尔丹学院（Sheridon College）毕业，以实习生的身份进入迪士尼皮克斯（Pixar）电影公司。

《包宝宝》讲述了迁居到多伦多的中国移民家庭故事：一个热爱做包子的华人妇女，有一天她的包子活了过来，成为了她的“包儿子”。她对包儿子细心呵护，捧在手里怕摔了、含在嘴里怕化了，但儿子不可能永远是宝宝，也有长大叛逆要离巢的一天。

《包宝宝》在皮克斯动画长片《超人总动员2》放映前播出。

“封面新闻”记者采访了石之予在成都的堂姐。石之予堂姐透露，石之予走上动画导演这条路，和家庭有很大关系。她说：“我幺爸在川美毕业后留校当了老师，认识了我幺婶，我幺婶也是重庆人。上个世纪90年代初，他们去了加拿大。因为幺婶儿在加拿大得了博士后，幺爸也是在加拿大直接是拿到美术专业的最高学历。”

对堂姐看来，石之予独立完成的《包宝宝》，里面有很多东西，包括包包子的原型，都是石之予的母亲教她的，里面也含有父母对她的那种爱的在里面。

报道也称，石之予的父亲石砳毕业于四川美术学院，现为川美特聘的外籍专家。石之予的母亲则是多伦多大学教育研究院博士。

石砳在接受“封面新闻”的访问时说，女儿第一部动画短片能获奥斯卡提名，已是非常杰出的了。她是迪斯尼·皮克斯第一位女性导演，第一位华裔导演，第一位如此年轻的导演，据国外媒体报道是破记录的。

石砳说，女儿从小就喜欢画画，选其为职业学习是初中。她对美术是由衷的热爱，除了学习其他学科外，任何时候都在画。

石砳也指出，石之予从幼儿园到大学她都是在加拿大完成的。“在家我们与她的交流几乎都是英文，她的生活习惯，处事方式都是很‘香蕉人’的。但‘孝顺’‘谦虚’‘坦诚’‘吃苦耐劳’等诸多中国人的美德是她‘与生俱来’的。后天教育更多是‘顺势指导’。从不强求她去做她不想做的事。以动画艺术为职业也是她自己的选择。我们做父母的也是尽其所能的给予帮助。”