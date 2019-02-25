绿营智库民调：若蔡韩柯竞选2020 韩国瑜领先

绿营智库两岸政策协会今天（25日）公布的民调显示，如果蔡英文、韩国瑜、柯文哲三人参加2020总统选举，领先者为韩国瑜29.5％，以及蔡的27.8％和柯文哲的24.9％，而三人支持度在误差范围内。

据台湾《苹果日报》报道，两岸政策协会公布的“蔡英文总统施政表现及2020总统支持度民调”显示，在2020总统大选支持度方面，倘若蔡英文、朱立伦、柯文哲同时参选，柯文哲仅以27.9％支持度微幅领先蔡的26.5％、朱的26.1％，三人的支持度皆在误差范围内。

调查指出，若立法院前院长王金平参选，柯文哲将拉开领先幅度，获得37.2％支持度，蔡英文则为27.2％、王金平11.7％；如果国民党主席吴敦义参选，柯文哲领先幅度最大，获得39.1％支持度，蔡英文28.5％，吴敬陪末座仅获8.1％支持度。根据此民调，2020总统大选将由蓝、绿、白三方竞逐，呈现三足鼎立的拉锯局面。

民调也显示，在内政方面，针对蔡英文政府“保障劳工基本生活”作为的满意度达40.6％、不满意达50.1％，对“减轻民众生活负担”作为有49.5％民众表示满意、44.2％认为不满意。在外交两岸方面，有53.1％民众满意蔡英文在维护台湾主权上的表现，不满意者占40.5%。

民调指出，蔡英文政府的施政表现已逐渐从去年九合一大选的谷底回稳。

本次访问在2019年2月22日至23日进行调查，成功访问1078位成年人。