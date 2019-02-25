台防长：美国没有承诺台湾受攻击时一定会出兵

台湾防长严德发今天（25日）在立法院应询时说，美国方面对台湾只有依据《台湾关系法》承诺会台湾出售武器，并没有承诺在台湾受到攻击时一定会对台出兵。

综合中时电子报和联合新闻网报道，严德发在立法院被国民党立委江启臣询问，近日来台湾总统蔡英文及行政院长苏贞昌都表达会对中国大陆军方来犯的防卫决心，苏贞昌甚至还说一把扫把也要抵抗，严德发也说过台湾军方会战到一兵一卒，这些话在过去两岸局势稳定时不常听到，最近却不断提出来，是信心喊话还是真的要打仗。

严德发回应时说，除了信心之外，也是依据防卫实力表达。

江启臣再问，近日两岸军事活动是否有异常。严表示回答，这都是常态，包括大陆军机军舰绕台及美国军舰进入台海。

被问及大陆人民解放军在何种情况之下会出兵时，严德发说，当台湾宣布“台独”及外力介入。

江启臣也问，美国防卫台湾决心，承诺到何程度。严德发回答时说，美国增援或进来台海会基于区域情势及其利益考量。江启臣再问，美国形诸文字及法律，行政部门有否具体为台出兵的承诺。严德发说，只有军售，没有出兵。除了《台湾关系法》对台出售武器的情况，对于美国是否为台湾出兵，则出于其情势判断。

江启臣问，美国是政治判断，所以美国一再重复不支持台独，若有台独状况，美国是否会为台湾出兵。台湾方面宣布法理台独，美国是否会出兵？严德发回说，美国方面只说支持一个中国。

至于台北市长柯文哲出访以色列时说，在台湾每个当兵的人都觉得浪费时间，严德发说，台湾军方现况已进步到将防卫与教育、产业结合，并推动募兵制，希望柯文哲多了解防卫施政的进步情形。