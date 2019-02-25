国乒最严考核标准 刘国梁：完不成任务自罚全年薪酬

有中国媒体报道，为激发新教练组危机和责任意识，中国乒协主席刘国梁为教练组设定史上“最严”考核标准，完不成标准将集体降级、降薪，更给自己定下目标，完不成任务自罚全年薪酬。

据新华社报道，中国乒协备战东京奥运会战略体系发布暨国家队2019年教练组成立媒体通气会今天（25日）在北京举行，会上公布了2019年国家乒乓球队教练组名单及男女一队教练组考核及奖惩办法。

另据澎湃新闻引述央视记者报道，按照规定，只有在国乒获得冠军时，教练组才可得到一定的积分；拿不到冠军，积分为零。不同级别赛事的冠军分值不同，全年累计最高可得18000分。

各教练组需在年底达到12000分才视为基本合格；完成12000-14000分的，中国乒协将视情况对教练组进行评估或调整；如果教练组在重大赛事中连续出现失误，中国乒协将酌情对教练组做出调整。

此外，达到考核标准的教练组成员才能获得基本工资； 超额完成绩效指标的教练组还可以获得一定数额的奖金，积分越高，奖金越多；如未达到基本考核标准，主教练和组长将受到同时降低一级岗位的处罚，所有教练组成员将被扣除基本薪酬的50%作为处罚。

刘国梁也说，一旦男、女教练组有一方没有达到及格标准，他将自罚全年薪酬。

在具体教练分配方面，将由秦志戬、李隼分别担任男、女队主教练；刘国正、马琳则出任男、女一队教练组组长，配合主教练分管一队日常工作。

据悉，国乒还将成立参谋部、指挥部和后勤保障部。参谋部成员由取得过奥运会、世锦赛、世界杯单打冠军的“大满贯”运动员组成，王楠、张怡宁、李晓霞均在名单中。