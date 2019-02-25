四川荣县两天接连发生三次4级以上地震

据界面新闻报道，四川省自贡市荣县今天（25日）中午发生两天以来的第三次4级以上地震，目前地震已造成两人死亡。

中国地震台网正式测定：2月25日13时15分在四川自贡市荣县（北纬29.48度，东经104.49度）发生4.9级地震，震源深度5千米。

此前据中国地震台网正式测定，在2月25日8时40分，四川自贡市荣县（北纬29.46度，东经104.50度）曾发生4.3级地震，震源深度5千米。2月24日5时38分，荣县（北纬29.47度，东经104.49度）则发生一次4.7级地震，震源深度5千米。

界面新闻注意到，2月24日荣县4.7级地震发生后，四川省地震局官方微博消息称，四川省地震局与中国地震台网中心进行紧急会商，专家分析研判认为：近期原震区发生5级以上地震的可能性不大。

2月24日的4.9级地震发生后，据人民网2月24日报道，根据历史记录资料，此次地震震中附近100千米范围内共发生19次5级以上地震事件，最大为1971年8月16日发生的5.9级地震；距离本次地震震中最近的5级以上地震为1905年11月9日5.0级地震，距离约21千米。

人民网引述中国地震台网中心地震预报部主任、研究员蒋海昆介绍，从近期资料来看，自1970年有仪器记录以来，震中50千米范围内曾发生M≥4.0级地震5次，其中震级最大的为1985年3月29日自贡4.8级地震（距离约50千米）；时间、空间距离最近的均为2018年7月23日威远4.2级地震，距离约11千米。需要指出的是，该区域近几年来小震持续活跃，属于正常的地震起伏活动。

针对此次地震震感强烈的现象，蒋海昆指出，一是此次地震震级相对较大，根据有关模型计算，有感范围（烈度为三度以上区域）预估可达约80千米，范围较大；二是震源深度相对较浅，速报结果显示震源深度仅5千米，因而震中附近有感较为强烈；三是震中区域范围内人口密度较高，此次地震发生在自贡市荣县境内，距离县城约7千米，且地震发生在凌晨5点多，这个时段人们大都从熟睡向浅睡眠过度，对外界异动会较为敏感。

蒋海昆对人民网表示，此次地震震中附近区域历史上构造和中等地震活动较为强烈，从此次地震的规模和震源机制结果看，属于附近小规模断裂的构造活动无疑。专家综合研判认为，原震区近期发生5级以上地震的可能性不大，但由于该区域近几年来3、4级小地震持续活跃，因而原震区近期仍不排除再次发生3、4级地震的可能，但这一规模的地震不会造成明显的破坏和人员伤亡。