民建联将提议在粤设“香港村” 港网媒称如同输出香港问题

香港民建联将在下个月的人大政协会议提出，在广东省市政府建设“香港村”，还争取豁免限购令和在中国其他地方实施的税制要求。有香港网媒发文，指责此举如同输出香港的房屋和社会保障问题，卸责之余，也难为邻市政府添压。

据网媒“香港01”报道，民建联的全国人大和政协委员周五（22日）公布，将合共提交24项提案，包括延续去年提出在中国大陆建“香港村”的建议，提议兴建只供香港人居住的房屋，目前民建联计划日后以“公私合营”发展“香港村”。

香港01发文认为，民建联应投放精神于推动香港迁移棕地作业，说服乡事团体交出丁权，腾出用地兴建公屋和安老设施。更重要的是，香港政府万万不能采纳该等意见。

文章指出，大陆和香港两地人流往来频繁，北上工作、安老者不乏其人。港府估算，在2017年年底，约有53万港人留在广东省。五十多万人口实在不少，双方如能提供更多支援，有助居民适应当地生活，值得支持。港府开设驻粤办事处，推出综援长者广东及福建省养老计划，以及大陆当局设立的港澳台居民居住证等，都是惠民措施。

文章提到，或许民建联认为，与其港人分散居住，不如集合港人在特定地点生活，增设配套及港式管理和税制，进一步减少生活问题。然而，这种思维呈现三种坏处。

文章进一步解释，这种做法首先反而阻碍居民融入当地社区。若果港人社区配套不周，居民就会投诉。假设港人社区完善无比，居民身处其中，毋须与社区接触，那就是划地自安/自牢，违背两地人民促进交流的主张。

其次，对各市政府来说，为何要厚待香港人，给予特殊待遇。地方政府可以为吸引行业精英或者外来资金，度身订造税务和生活的优惠，政府期望长远经济利益抵销目下的付出。的确，前海、珠海等城市，现已补贴人才税负或退税，但没有针对整体居民的来源地。民建联口中的香港居民，大抵只是小康出身，甚或草根阶层，实难以提供诱因，让市政府同意只收港税。

最后，这会加深怀疑者对大湾区的疑虑。坊间早有声音指大湾区会掏空香港人才和资金，此建议无疑成为怀疑者指控人口挪移的另一“罪证”，无助挽回他们支持。

文章接着指出，香港政府及领袖不止一次提议大陆兴建港人社区，由港府在2013年开始研究在南沙筹建“香港园”，到港铁主席马时亨去年建议筹建高铁连接南沙和佛山的“香港城”。香港01称一再强调，政府应致力让香港人安身立命，首要设法觅地建屋，广建廉宜居所。