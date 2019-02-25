王毅：中美经贸磋商又取得实质性进展

中国外交部长王毅今天（25日）在外交部山西全球推介活动上致辞时说，中美经贸问题磋商刚刚又取得了实质性进展，为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。

王毅说，今年4月在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。是今年中国最重要的主场外交，也是共建“一带一路”迈入新阶段的重要标志。他也提到，中国还将举办第二届中国国际进口博览会。

以下是来自中国外交部网站的致辞全文：

各位使节，各位嘉宾：

大家好！欢迎大家光临蓝厅。按中国农历算，现在还是正月，中国大地仍洋溢着春节的喜庆气氛。首先，我要向在场的所有中外嘉宾以及记者朋友们致以新春的祝福，祝大家在新的一年里身体健康，万事如意！

2019年是新中国成立70周年，这是一个值得隆重庆祝的重要历史时刻。70年来，中国共产党领导全中国人民团结一心，艰苦奋斗，取得了国家发展建设的辉煌成就。为此，2019年的外交部全球推介活动将围绕“新时代中国，70年成就”这一主题展开，今天是今年的开场，推介的主角是山西省。

说到山西，相信大家不会陌生。作为中国著名的历史文化大省，佛教胜地五台山、精美的云冈石窟、壮观的壶口瀑布以及传奇的平遥古城等等，都是一张张亮丽的名片。“天下第一醋”更是享誉中外。新中国成立后，作为资源大省，山西的煤炭工业曾经点亮中国一半的灯火，被誉为支撑新中国发展的脊梁。党的十八大以来，山西与时俱进，迈上了转型发展的新征程。在习近平总书记亲自关心下，山西省委省政府以壮士断腕的勇气大力推动绿色转型，打造新兴产业集群，构建起多元支撑的现代产业体系，古老的三晋大地正在焕发勃勃生机，展现光明未来。

各位朋友，各位嘉宾，

2019年的中国，将继续深化改革、扩大开放，与各国携手同行。今年4月，我们将在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。这是今年中国最重要的主场外交，也是共建“一带一路”迈入新阶段的重要标志。我们将本着共商共建共享的精神，与各方进一步凝聚共识，明确方向，扩大成果，推动“一带一路”建设向着更高质量、更高标准和更高水平迈进。我们还将举办第二届中国国际进口博览会，继续让各国分享中国的发展机遇，共同推动构建开放型世界经济。

2019年的世界，既孕育着希望，也面临着挑战。今天开始的这一周，就是备受国际社会关注的重要时段。朝美两国最高领导人第二次会晤即将进行，有望在推进半岛无核化、建立半岛和平机制上迈出新的步伐。中美经贸问题磋商刚刚又取得了实质性进展，为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。当然，我们同时也要看到，当今世界还有很多地区并不安宁，国际关系的基本准则正在受到冲击和损害。新的一年里，中国将在习近平外交思想指引下，继承弘扬建国70年来的外交优良传统，与各国一道，共同维护世界的和平稳定，为我们这个不平静的星球带来更多的好消息。

最后，预祝今天的推介活动取得圆满成功！