《流浪地球》导演：票房成功主要是因观众宽容

改编自同名科幻小说的电影《流浪地球》，在大年初一（5日）于中国上映即引爆热潮。导演郭帆在美国曼哈顿举办影迷见面会时说，虽然该片取得大成功，但中国科幻电影和好莱坞仍有很大差距，票房上取得成功，主要是因为观众宽容。

据香港01今天（25日）报道，郭帆说，现在的科幻片和国家对应的，只有国家的航天工业够强大，拍出的科幻片才能更被观众信任。

郭帆指出，中国科幻电影在制作上与好莱坞仍有25年到30年的差距，在特效制作方面也有10年左右的差距，跟顶级科幻片导演克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）和詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）相比恐怕有100年的差距，并说“这部电影在客观上有很多不足，之所以票房上取得成功，主要是因为观众的宽容”。

郭帆也说，能写出《西游记》的中国人从来不缺想像力，但拍摄科幻电影缺乏的是制作电影的技术和经验。他说：“我们没有好莱坞的特效技术，电影很多镜头都靠人工完成；例如在空间站的一个镜头，吴京面前有100多块屏幕，按荷里活的制作完全可以使用特效，但我们只好用100多块真屏幕，后端连接100多个笔记本电脑控制，全人工操作。”

郭帆认为，《流浪地球》只是中国科幻电影发展的开始，因此电影的受众主要还是中国观众，在北美上映并不代表“走出去”。他说，现在的科幻片和国家是一一对应的，只有国家的航天工业够强大，拍出的科幻片才能更被观众信任，等到中国的电影工业不断提升后，做出全球视角的科幻电影，那时才能称得上中国科幻片走向世界。

他接着说，如果刘慈欣能继续授予版权，未来可能会推出《流浪地球》系列电影，“希望这次的成功能让更多观众喜欢科幻片，也让更多投资人投资科幻片，给更多科幻片导演机会”。

据了解，《流浪地球》票房截至25日已突破43.5亿元（人民币，下同，约8.7亿新元），成为中国历来第二最卖座电影，目标更指向《战狼II》56亿的纪录。