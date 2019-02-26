银保监会划定防风险五大重点 更多监管政策加速落地

在昨天（25日）国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，银保监会副主席王兆星表示，经过两年努力，各种金融乱象已得到有效遏制，金融风险总体上得到有效控制。谈及下一阶段监管重点，王兆星强调将始终紧盯不良贷款、中小金融机构、影子银行、房地产、地方债五个主要风险领域，同时将继续补好监管制度短板。

据新浪财经报道，银保监会官网同日也发文称，当前中国银行保险领域的野蛮生长现象得到遏制，影子银行和交叉金融风险持续收敛，结构性去杠杆达到预期目标。

王兆星指出，过去两年，监管部门持续整治各类违法违规金融活动，依法实施行政处罚。在此基础上，各种违法违规经营行为和非法金融活动得到了有效治理，各种影子银行活动也得到了有效监管，使更多的金融资金脱虚向实，流向实体经济，也使得影子银行的野蛮生长和房地产金融的过热，通过加强监管被套上了缰绳，使其不能任意狂奔。据银保监会的数据，近两年来，层层嵌套、透明度低、风险隐蔽的高风险资产共缩减12万亿元。

“这只是一个阶段性的进展，很多风险的隐患还没有完全消除，前期的化解金融风险措施和成果也需要进行巩固。这一点我们是非常清醒的，防范化解金融风险既要打好攻坚战，同时也要做好打持久战的准备。”王兆星表示，下一阶段，银保监会将始终紧盯几个重要的风险领域，主要包括不良贷款、中小金融机构、影子银行、房地产、地方债等领域。

一是继续加大力度处置银行机构的不良资产，同时要控制新的不良贷款增长。二是要时刻注意防范中小银行保险机构的流动性风险。三是继续紧盯进行监管套利、加通道、加杠杆的影子银行活动，包括同业投资、同业理财、委托贷款、通道类信托贷款等业务，进一步巩固前期治理成果。四是继续紧盯房地产金融风险，要对房地产开发贷款、个人按揭贷款继续实行审慎的贷款标准，特别是要严格控制带有投机性的开发和个人贷款，防止房地产金融风险出现大的问题。五是继续和有关部门配合，做好地方政府债务的处置工作，特别是地方政府隐性债务的处置。

王兆星同时强调，从根本上防范化解风险，还要建立严密的、审慎的监管制度和内控制度。他表示将进一步加强监管制度的补短板工作。据了解，针对银行业保险业面临的各类风险和突出问题，银保监会共研究提出118项监管制度补短板项目，到目前已发布实施80项，其余正在征求意见或修改完善。此外，银保监会还针对新情况新问题，及时启动制定或修订55项针对特定机构和具体业务的规章制度，目前已发布实施35项。业内人士预计，伴随银保监会强监管持续，更多政策有望加速推出。