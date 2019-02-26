​中央纪委国家监委：今年重点推进一体化追逃防逃追赃

据中央纪委国家监委网站消息，按照中央纪委三次全会部署，中央纪委国家监委将进一步深化反腐败国际合作，一体化推进追逃防逃追赃，将追赃作为年度工作重点，对内加大反洗钱调查力度，持续发力打击地下钱庄，梳理赃款流向，对外逃腐败分子的国内外动产、不动产，依法应冻尽冻、应收尽收；对外推动建立涉案赃款查找、冻结、返还合作机制，推动外方承认和执行法院出具的冻结令，利用政府合作、刑事没收、民事诉讼等多样化手段追缴赃款。

据介绍，中央追逃办将持续推进“天网2019”行动及其下设的5个专项行动。紧盯重点国家、重点个案，因国施策、因案施策，加大挂牌督办力度，实现缉捕一个、震慑一批、规范一方的效果。

在织密“天网”的同时，筑牢防逃“堤坝”同样不可或缺。据中央追逃办有关负责人介绍，今年将研究出台防逃工作指导意见，聚焦国企和金融机构海外机构、群众性自治组织管理人员等防逃工作薄弱环节，关口前移、抓早抓小，逐步形成“不敢逃”“不能逃”“不想逃”局面。

“在深度参与反腐败国际治理方面，我们将加强联合国、二十国集团、亚太经合组织、‘一带一路’国际合作高峰论坛等多边机制反腐败合作，同时推进同有关国家双边反腐败合作，建立健全执法合作机制，推动双边引渡、司法协助条约和金融情报交换协议的谈判。”该负责人表示。

随着国家监察体制改革的不断深化，纪检监察机关成为追逃追赃案件的主办机关。“中央纪委国家监委将研究规范追逃追赃案件办理各环节的协作配合程序，健全完善纪法贯通、法法衔接工作机制，推动追逃追赃工作法治化和规范化。”该负责人表示，包括依法适用违法所得特别没收程序、刑事缺席审判制度，积极应用《国际刑事司法协助法》等推进案件工作。同时，还将建立健全与港澳区际反腐败合作机制。