《陈涉世家》从新版初中语文教材中删除 人教社回应

中国最新版的初中语文教科书删除了几代人耳熟能详的经典文言文《陈涉世家》 ，这篇已陪伴中国学生近60年的课文，有很多令大家倒背如流的名句——“苟富贵，无相忘”“燕雀安知鸿鹄之志”“王侯将相宁有种乎！”

据《北京青年报》报道，中国人教社回应，《陈涉世家》是原人教版初中语文教材的选文。语文统编教材工作启动后，语文教材编写组从思想立意、文质兼美、适合教学等角度，吸收以往各个版本教材的优点，结合教材的整体设计结构，综合考虑安排选文。在古文方面，教材既注重经典性，又兼顾多样性，从经史子集、诗词歌赋中编选最具代表性的，且适合初中生学习的文章。

同时，在三科统编教材编审过程中，为避免不必要的交叉重复，三科编写组根据学科特点，统筹安排道德与法治、语文和历史的相关内容。陈胜、吴广起义是初中历史必须讲述的内容，因此，初中统编历史教材七年级上册《秦末农民大起义》一课专列“陈胜、吴广起义”，详细介绍陈胜、吴广大泽乡起义，并引述了“王侯将相宁有种乎”。

考虑到《史记》在中国文学史上有重要地位，初中语文统编教材在八年级上册从《史记》中选择《周亚夫军细柳》替换《陈涉世家》。《周亚夫军细柳》刻画了周亚夫治军严明、令行禁止、不畏权势的形象，文章篇幅较短小、情节性较强，比较适合初中文言文教学。

据悉，最新版初中语文教材——七年级上至九年级下，共六册，确实已找不到《陈涉世家》这篇课文。之前的旧人教版初中语文教材，曾将这篇课文放置在九年级上册。

《陈涉世家》是《史记》名篇，记述了陈胜、吴广等底层民众起事反抗秦朝暴政的历史。其进入初中语文教科书，至晚可以追溯到1960年——该年发行的“九年一贯制试用课本”第十六册，也就是八年级下学期用书的第19课，课文标题是《陈涉世家》；人教社该年出版的初中语文第6册，课文标题是《陈涉起义》。

从1960年算起，这篇课文已陪伴国人近60年。