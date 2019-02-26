工信部：今年将全力推动疫苗行业重组整合

据工业和信息化部官网消息，2019年2月25日，为贯彻落实中央经济工作会议和全国工业和信息化工作会议精神，总结交流消费品工业2018年工作，研究部署2019年重点任务，工业和信息化部在四川省成都市召开了全国消费品工业工作座谈会。工业和信息化部党组成员、副部长王江平主持会议并讲话。

《新京报》报道，王江平指出，要以供给侧结构性改革为主线，推动消费品工业高质量发展。一是要围绕深化“三品”专项行动、积极稳妥去产能、培育发展新动能、发展先进制造业，扎实推进消费品工业供给侧结构性改革。二是要依托坚持创新驱动、推动创意设计和品牌建设、发展服务型制造、提升产业链水平，不断转变消费品工业发展方式。三是要聚焦推进产业向中西部转移、促进产业集群发展提升、推动企业兼并重组、加强国际产能合作，加快消费品工业结构调整。

王江平强调，2019年要全力做好药品供应保障、推动疫苗行业重组整合、稳增长和促消费等重点工作任务，并从加强行业运行分析监测、高度重视食品安全工作、主动融入地方经济社会发展大局、加强消费品工业系统作风建设等四个方面提出了工作要求。

来自各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、相关行业协会以及部内相关单位的代表参加了会议。