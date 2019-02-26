公安部：破“套路贷”团伙1664个 查获资产35亿余元

中国公安部今天（26日）在京召开新闻发布会，通报全国公安机关打击“套路贷"新型黑恶势力犯罪有关情况。公安部刑侦局政委曾海燕通报，扫黑除恶专项斗争以来，截至目前，全国公安机关共打掉“套路贷”团伙1664个，共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起，抓获犯罪嫌疑人16349名，查获涉案资产35.3亿余元（人民币，下同，7.12亿新元）。

据《澎湃新闻》报道，公安部新闻发言人郭林介绍，所谓“套路贷"，一般以民间借贷为幌子，通过骗取受害人签订虚假合同虚增债务，伪造资金流水等虚假证据，并以审核费、管理费、服务费等名义收取高额费用，恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账，不断垒高债务，最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等暴力或“软暴力”手段催讨债务，达到非法侵占受害人财物的目的。

曾海燕介绍，“套路贷”违法犯罪活动隐蔽性强、获利快、收益高且易于复制传播，危害极大。许多受害人一开始贷款金额很小，但在犯罪嫌疑人的“套路”和威逼利诱之下，很快就背负上巨额债务，有的受害人为此倾家荡产，只能卖房还债，甚至被逼自杀。“套路贷”团伙普遍不具有金融资质，以民间借贷为幌子从事非法放贷活动，表面上按照国家有关规定，与借款人签订的是年利率24%的借条合同，而实际还款中往往是按照超过2000%收取利息，远远超过法律规定标准。犯罪嫌疑人为催收债务，一般采取辱骂、恐吓、威胁等软暴力手段，有时还伴有暴力型犯罪行为，涉嫌非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多种违法犯罪。一些“套路贷”借助网络平台，从线下向线上蔓延，由传统的接触式犯罪转变为新型非接触式犯罪，侵害的群体人数更多、范围更广，社会危害大。

对此，公安部部署采取了一系列措施，严打“套路贷”违法犯罪活动。一是将从事非法讨债、高利放贷以及“套路贷”的黑恶势力列为公安机关扫黑除恶专项斗争的打击重点；二是积极推动最高人民法院、最高人民检察院、司法部出台了《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，对依法打击“套路贷”违法犯罪活动进行了具体、明确的规定；三是挂牌督办一批“套路贷”黑恶案件，派出十余个专家组赴多地实地督导案件侦办工作；四是主动运用大数据、信息化的手段，对“套路贷”违法犯罪活动开展分析研判，及时发现“套路贷”线索、部署各地进行打击。河南安阳公安机关打掉一个主要侵害对象为在校大学生的特大“套路贷”黑恶团伙，抓获涉案人员129人，受害人达1.8万余人；浙江温岭公安机关打掉一个以信息服务公司为掩护，实施网络小额贷款的特大“套路贷”黑恶团伙，共抓获犯罪嫌疑人263人，涉案金额4亿余元。

曾海燕说，下一步,全国公安机关将严厉打击“套路贷”类违法犯罪活动作为深化扫黑除恶专项斗争的具体举措,充分运用大数据、信息化手段,提高分析研判和发现预警能力,不断提升打击能力水平,并积极会同有关行业监管部门,集中约谈一批网络借贷平台,进一步规范网络借贷行为,切实维护人民群众生命财产安全和社会治安大局稳定。同时,公安机关提醒广大群众,要提高防范意识,选择具有贷款资质的正规金融机构进行贷款,准确评估个人还款能力,量入为出,理性借贷, 不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、 无担保,无抵押”的虚假宣传广告,避免落入“套路贷”陷阱,遭受财产损失和不法侵害。