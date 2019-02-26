任正非：华为已进入战时状态

今天（26日）上午，华为心声社区发布了一篇名为《万里长江水奔腾向海洋——任总在武汉研究所的讲话》的文章。

据悉，任正非指出，华为已进入了战时状态，战略方针与组织结构都作了调整。各个部门要面向目标主战，去除多余的非主战的结构与程序，去除平庸。将一部分必须的非主战功能移至平台，或与其他（部门）共享。

任正非强调，研发不要讲故事、要预算，已经几年不能称雄的产品线要关闭，做齐产品线的思想是错的，应是做优产品线，“我们不优的部分，可以引进别人的来组合”。

以下为任正非讲话全文：

万里长江水奔腾向海洋——任总在武汉研究所的讲话

万里长江水千万不要滞留洞庭湖，我讲过都江堰、秦淮河、洞庭水的温柔……，我是担心由于内地环境的安宁，而使我们内地研究机构也平静，以为太平洋真太平。没有理想的沸腾，就没有胜利的动力。

公司已进入了战时状态，战略方针与组织结构都作了调整，所有技术口的员工，都应阅读与PK我在上研所无线大会上讲话的第一点，看看技术与产品的方针是否正确，允许批评。所有管理干部都要学学第二点，组织建设要对准目标，而不是对准功能，齐全的功能会形成封建的“土围子”，我们的目标是“上甘岭”，要建设有力的精干的作战队伍。过去对准部门功能的建设思想要调整。各个部门要面向目标主战，去除多余的非主战的结构与程序，去除平庸。将一部分必须的非主战功能移至平台，或与其他共享。这点要向运营商BG的改革学习。请丁耘给你们讲一课，他从“弹头”到能力、资源中心的建设，有了心得。

如何打赢一仗，胜利是我们的奋斗目标。研发不要讲故事、要预算，已经几年不能称雄的产品线要关闭，做齐产品线的思想是错的，应是做优产品线，发挥我们的优势，形成一把“尖刀”。我们不优的部分，可以引进别人的来组合。终端推行“一点两面、三三制、四组一队”取得了一些经验，是正确的、成功的。关键是一点，我们要聚焦成功的一点，不要把面铺得太开。铺开了就分散了力量，就炸不开“城墙口”，形不成战斗力，这是“鸡头”在作怪。内地感觉不到“硝烟”，“鸡头”林立，故事很多，预算集中度不够，我们没有时间了，要和时间赛跑，力量太分散了，跑不赢。

我们不管身处何处，我们要看着太平洋的海啸，要盯着大西洋的风暴，理解上甘岭的艰难。要跟着奔腾的万里长江水，一同去远方，去战场，去胜利。