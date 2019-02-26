前台北县长周锡玮宣布参加2020总统大选

国民党内有意角逐总统大位者多，前台北县长周锡玮今天（26日）在广播专访时宣布，也将投入参选总统行列。新北市长侯友宜表示，很好啊，乐观其成，周锡玮要出来选，他拍手欢迎，“因为周也是一个有能力的人、且有理想、有抱负，如果他能得到民意支持当选总统，不是件坏事，而是好事，对新北市来讲更是好事，今天出来选的，不管哪一个党派，都是我的朋友。”

据联合新闻网报道，由于周锡玮与侯友宜曾在新北市长初选时较劲过，如今要选总统，侯友宜表示，周锡玮要出来选总统，他都拍手欢迎，因为周也是一个有能力的人，而且有理想、有抱负的，“如果真的周能得到民意支持，当选总统，这不是件坏事，而是好事，对新北市来讲更是好事，所以我都会鼓掌、加油，周锡玮县长加油。”

对于周锡玮恐与前新北市长朱立伦打擂台，侯友宜笑说，今天出来选的，不管哪一个党派，都是他的朋友，哪一个都认识，都是好朋友，他们有心为全台湾造福，这都是好事，“且不是我决定，是全台湾两千三百万人的决定；想选的人很多，但当选的只有一个。”

侯友宜表示，侯友宜只是一个人，到最后他也只会选择一个，且民意选择要支持谁，也不是他能够左右的，他的工作最重要的是把新北市做好，这四年好好做，把新北市做好最重要，“谁做总统对我来说，我都祝福，我比较努力做我的事情。”