中国官方启动最大规模布达拉宫古籍文献保护工作

中国官方从今年起将开展为期10年的西藏布达拉宫文物（古籍文献）保护利用工程。这也是迄今为止布达拉宫最大规模的文物（古籍文献）保护工作。

据中新社今天（26日）报道，此次布达拉宫古籍文献保护与利用工程整体实施方案由中国文化遗产研究院承担，项目主要分为：古籍文献可预防性保护、抢救性保护修复、数字化保护、展示利用四个部分，该工程将累计投入专项资金3亿元人民币（约6000万新元）。

据悉，布达拉宫馆藏文物丰富，包含各类古籍文献，总量达10万余件。目前布达拉宫宫藏在册的汉、藏、满、蒙、梵等多文种珍贵古籍文献近4万函。上世纪90年代，布达拉宫文物建档工作基础较为薄弱，仅对文物进行了目录、名称登记，缺乏完整、规范的详细档案，给文物普查以及科研工作带来不便。

2013年底，根据中国官方对所有可移动文物进行普查、登记、建档的要求，西藏启动此项工作，摸清全区可移动文物的“家底”。近年来，为更好地保护利用这些珍贵古籍，西藏结合布达拉宫古籍文献实际情况，开展了原有《古籍目录》电子版的录入、整理以及数字化工作。

此外，日前由西藏自治区文物局编制的《布达拉宫文物（古籍文献）保护利用项目预可研报告》，提请列入中央财政10年周期专项资金支持，已获得批复。