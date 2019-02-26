蔡英文：台湾要走向布局更大的市场

台湾总统蔡英文今天（26日）接见“参展CES2019TTA科技新创团队代表”，她说，在科技整合应用的时代，不能够单打独斗，而是要透过资源，把大家的力量结合起来，布局更大的市场机会。

据联合新闻网报道，蔡英文提到，美国拉斯维加斯的消费性电子展（CES），是全球规模最大的消费性电子展，被称为科技界的风向球，今年初科技部第二度带着44家科技新创团队参与，并且在CES的新创产区内成立了台湾国家馆，打响了Taiwan Tech Arena的品牌形象。

她说，今年44家台湾科技新创团队在科技展争取到商机，还有八家新创得到CES科技创新大奖，获奖的数目全球排名第2，仅次于法国。

她并提到，大家不只是带回来荣耀与商机，更重要的是，“你们的努力，正为台湾的发展照亮未来的道路”，台湾的未来不只在代工与制造的雄厚实力，也需要进一步地走创新经济，而台湾的科技实力就是创新经济重要的基础。

蔡英文感谢科技部，整合出一个国家队，在科技整合应用的时代，“我们不能够单打独斗”，而是要透过国家的资源，把大家的力量结合起来，布局更大的市场机会。

她说，因为这次的机会，大家吸引国际大厂的关注，后续有一些国际的订单以及共同研究开发的契机，第一步走得很漂亮，接下来还要继续往前冲刺。