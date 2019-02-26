朱立伦：“三个中华”为两岸主轴 以和平拉动经济

争取代表台湾在野国民党竞选总统大位的前新北市长朱立伦在彭博专访中指出，他若当选总统，将从现任蔡英文政府破坏两岸现状、让民众陷入战争风险的状态中，重新确保两岸和平以发展经济，并以“三个中华”为两岸论述主体。

二度角逐总统大位的朱立伦首度在媒体面前阐述他的两岸框架，表示是奠基在国民党以九二共识为政治基础之上，与绿营呈鲜明对比。

他解释称，中华民国的自由民主宪政体制是九二共识的宪政依据，中华文化则是台湾最重要的资产，也是传承者，台湾绝对不应该去中国化。他也指出，两岸应共创中华民族的经济繁荣，这是民众期待的两岸经济合作。

不同过去两岸关系里常提到的求同“存”异让差异永远存在，朱立伦认为两岸间更需要的是尊重。他直指大陆要尊重中华民国存在的事实、尊重台湾自由民主的体制；而台湾也应尊重中华人民共和国、尊重他们的社会主义体制。

被问及是否同意终极统一时，朱立伦称两岸目前最需要的就是“和平”，需要这一代的努力；至于两岸最终是否统一，是未来下一世代长远的目标，不如现在建构更和平、更合作的一个环境。同样的，对于是否洽谈和平协议，他回应称“民众最重视的是和平，而不是协议。”

中共总书记、国家主席习近平在今年1月初的“告台湾同胞书”40周年发表对台谈话时，展现希望于任内解决70年来两岸争端的最明确迹象，表示将努力实现统一，并称不承诺放弃使用武力。而在去年输掉地方选举的民进党对中谈话及立场也更趋强硬。

陷战争风险不负责任

蔡英文日前针对中国大陆入侵议题对CNN表示，在防卫大陆的第一波攻击之后，期待全世界其他的国家可以共同站出来对大陆做一个很强烈的表示与压力。

对此，现年57岁的朱立伦批评她是为了创造个人的政治基础，“一个负责任的国家领导人要尽一切的努力避免国家进入战争的状态，避免人民遭受战争的危害。”

总统府发言人黄重谚在回应彭博询问时表示，台湾从来不是和平的威胁，朱立伦的评论是与国际社会、与所有热爱和平跟民主自由台湾人截然不同的立场。

黄重谚也说：“期待他能够回到国家的共同利益上来，善尽一个政治人物必须捍卫国家自由民主的基本义务，”

在两岸关系之外，朱立伦称台湾和美国的长期盟友关系不会改变。未来如果执政，有信心在中、美关系碰到的冲突中，维持稳定的台美及两岸和平关系，不会在北京及华盛顿之间选边站，“我们绝对不会是麻烦制造者，”他说。

而谈及向美国军购问题时，朱立伦并没有直接回答，而是指维持台海和平是最重要的考量，并该有应因现代科技的国防及重视资安。

这位纽约大学的会计学博士在访谈中着墨经济政策时表示，会以自由市场考量，只要不牵涉国家安全及战略性产业，将开放包括来自大陆的人才、技术及资金流。

角逐者众

随着台湾2020总统选举年逼近，加上现任总统蔡英文民调支持度下降，各方人马表态投入竞选者众多。除了蔡英文已正式宣布争取连任，民进党内的赖清德也有呼声，在野的国民党则呈现内部角力状况，包括前立法院长王金平已表示将参与党内初选，现任党主席吴敦义也被视为可能人选。

曾在国民党执政时期担任行政院长的张善政，已表示将以无党籍身份挑战大位。而在去年地方选举中代表国民党打下高雄江山而一战成名的韩国瑜，以及无党籍的台北市长柯文哲，都有着超高人气。

朱立伦在2016年与蔡英文竞选时，以大幅差距输掉该次选举，他在访问中说，一直以来从政之路顺遂，唯独上次的惨败让他得以从中学习，打破重来。

根据近期台湾不同机构的多份民调显示，在朱立伦与蔡英文一对一竞选时，朱立伦在民调中居于领先地位；然而如果加入近期在台湾受欢迎的非典型政治人物，例如柯文哲或韩国瑜，柯及韩的民调领先地位居于不坠。

台湾总统四年一任，蔡英文的第一任任期将在明年5月结束。以过去两次的经验来看，总统大选投票日都在1月份合并立法委员选举举行，确切日期仍待公告。