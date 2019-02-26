日经：若美国加征中国商品关税 对日本的影响必将加强

有日本媒体报道，中美贸易摩擦的余波影响日本的结构正在浮现，并称如果美国对中国关税被提高，对日本的影响必将加强。

据日经中文网今天（26日）报道，中国向美国出口采用日本零部件的完成品的渠道已经固定，可以说这是日本经由中国的间接出口。还有分析认为，不仅是对美国出口，还创造出中国涉足的出口的约2％，按金额计算约为346亿美元（约467亿新元）。

报道引述国际货币基金组织的论点指出，如果美国对价值2670亿美元的中国产品征收25％的关税，而中国也征收相应的报复性关税，中国的经济增长率到2020年将被拉低0.9个百分点，美国也将被拉低0.3个百分点，而日本经济增长只小幅升0.01个百分点，欧元区则上升0.04个百分点。有观点认为，现阶段打击主要仅限于中美两国，对其他国家和地区的影响有限。

另一方面，如果依据经济合作与发展组织（OECD）发布的“附加值贸易”的数据，对日本的影响也将加大。

据OECD统计，按通关数据和附加值来比较占日本出口额的比例，按通关数据来看，中国为22.1％，高于美国，但从附加值来看，美国为22.2％，反超中国。

报道称，假设日本向中国出口60美元左右零部件，而中国以100美元向美国出口完成品。一般情况下，日本对中国出口计为60美元，中国对美国出口计为100美元。但在附加值贸易中，计算为日本向美国出口60美元，中国向美国出口40美元。

报道认为，这是因为日本创造的附加值通过中国的出口转移到美国的规模巨大。如果中美贸易摩擦激化，日本也有可能遭受打击。日本内阁府表示，“通过附加值的依存关系，日本也将受到相应影响”。

从截至有可比数据的最近的2015年来看，在中国出口的约2万亿美元中，日本创造了1.8％的附加值。按金额计算约为346亿美元。其规模相当于贸易统计上的日本年出口额的约5％。

按中国出口品类来看，最大是信息通信设备。由华为技术等的4900亿美元的出口额中，日本创造了3.3％的附加值。

日本1月份对中国出口（贸易统计，以通关数据为准）为9581亿日元（116亿新元），比上年同月减少17％。报道说，由于智能手机增长乏力等影响，零部件和半导体等出口减少。不少观点认为，现阶段下滑的主要原因是中国经济自身减速。

不过，报道也提到，如果中美贸易摩擦激化，日本对中国出口的降幅必将进一步扩大。