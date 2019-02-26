河北反杀案涉案女生解除取保候审 不追究刑责

2月24日，河北省保定市涞源县公安局做出决定：不追究小菲（化名）刑责，解除“取保候审”强制措施。这起河北反杀案辩护人律师殷清利表示，这意味着小菲无罪。

据上游新闻客户端报道，2019年1月18日，上游新闻独家报道了《追女大学生遭拒，持械闯对方老家遭反杀》引发舆论关注。

报道显示，从2018年5月开始，王雷（化名）多次骚扰大二女生小菲，骚扰的地点包括北京一公园内、小菲就读的张家口一所大学校园内、小菲位于河北省涞源县的家中。警方和检方均认为，偏执的王雷想用这种方式和小菲谈恋爱。可是，小菲只把王雷当哥哥。

2018年7月11日，王雷带着甩棍和水果刀来到小菲老家。肢体冲突中，王雷击伤小菲腹部，击伤小菲母亲赵印芝手部，击伤小菲父亲王新元胸腹、腿、双臂。随后，小菲用菜刀刀背击打王雷背部，王新元用菜刀劈砍王雷头颈部，王雷倒地后，赵印芝用菜刀劈砍其头颈部。父母和女儿3人合力，王雷死于混乱之中。

反杀案发生后，小菲、王新元、赵印芝因涉嫌故意杀人罪被羁押在看守所内。2018年8月7日，涞源县检察院认为小菲无社会危险性，不符合逮捕条件，对其作出不批准逮捕决定书。8月18日涞源县公安局对小菲作出取保候审决定书。缴纳5000元后，小菲当日从保定市看守所释放。

今年2月24日，此事有了最新进展。涞公（刑）解保字（2019）0003号文书载明，2018年8月18日，对小菲执行取保候审，现因发现不应当追究犯罪嫌疑人刑事责任，根据刑事诉讼法规定予以解除。

对于不追究小菲刑责是否意味着无罪，律师殷清利表示，小菲收到《解除取保候审决定书》，且警方告知其本人的案件终止侦查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第184条第2款规定，已经代表她的案件撤销或终止，属于依法不应当追究刑事责任的范围，就是通俗意义上的无罪。

小菲哥哥王欢透露其父母两人案件，经第二次退回补充侦查后，再次由涞源县公安局移交涞源县人民检察院审查起诉。此外，在第二次退侦期间，涞源县公安局通过鉴定方式对涉案2018年7月11日22时30分至23时40分小菲的监控进行数据恢复鉴定，鉴定意见载明：恢复出该时间段的视频共计23762帧，合成视频后共计1584秒，恢复出2018年7月11日该时间段的音频共计3761秒。

殷清利表示，目前，他正在积极联系检察院工作人员查阅王新元一案补充的证据材料，特别是复制恢复的合成音视频，之后会向检察机关补充提交相关质证意见及对王新元不起诉的申请材料。