内蒙古矿企事故调查：事故车辆非法购置且严重超载

负责调查发生在本月23日的中国内蒙古运输车致命意外的小组今天（26日）发布初步调查结果称，事故主要原因是涉案企业网上非法购置运输车辆，并私自将运输地面人员的车辆用于井下运输，且事发时车辆严重超载。

据新华社报道，事故发生后，内蒙古自治区成立以政府常务副主席为组长的事故调查组，全面开展事故调查。据调查组成员张玉国介绍，初步调查结果显示，发生事故的企业在网上非法购置运输车辆，且该车辆没有国家规定的安全标志，没有经过相关机构的检测检验，企业把运输地面人员的车辆用于井下运输也系严重违规。同时，企业还严重违反了安全设施设计规定，把措施斜坡道用于井下人员输送。此外，事故车辆的核载人数不超过30人，但事发时实载50人，属严重超载。

调查组还发现，发生事故的企业把安全生产责任全部转嫁给了外包施工队伍，并违反了停产复工安全监督管理的有关规定。张玉国说，该企业此前向有关部门报告其春节期间不停产，但实际上1月15日就进行了停产。2月13日，企业擅自复工，但没有进行安全监管报备，严重违反了停产复工安全管理的有关规定。同时，基层安全监管人员监督管理的针对性不强，特别是在特殊节点的安全管理、春季停产复工的过程中，还没有全部掌握实情。

张玉国表示，调查组将依法依规全力查明事故原因以及相关责任人的责任。按照调查工作的整体安排，力争在10至15天内完成事故调查工作。

据介绍，目前，内蒙古已派出12个专项工作组奔赴全区12个盟市，在全区范围内对有斜坡道竖井的企业进行隐患全面排查。对于即将复工复产的企业，内蒙古将进行严格的检查验收。