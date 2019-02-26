台湾青壮世代调查：愿加班会存钱 不婚不生

《远见》杂志今天（26日）发表“2019青壮世代大调查”。调查显示，台湾的青壮世代(18-39岁)正在破除“月光族”刻板印象，近六成青壮族群固定储蓄或投资理财，比率明显高于欧美国家。而18-29岁的青世代三成想不婚不生，四成不想生育，却有六成想养宠物。未来台湾恐从“少子化”变成“无子化”。

据联合新闻网报道，调查显示，尽管社会给90后贴上许多标签，包括厌世代、鲁蛇世代、青贫族、佛系青年等，但他们比刻板印象更务实。这群人成长于数位时代，每个人都是一个“自媒体”、有能力为自我发声；另方面，彼此的异质性也甚高，以各种“我”的风貌存在，谁也无法代表谁，堪称是“我世代”。

近六成青壮族群固定储蓄或投资理财，比率明显高于欧美国家，可能源自对未来的焦虑与不确定感，也影响了工作观。整体有55.8％认为“多赚一点钱”比“实现个人理想”（43.4％）重要。其中，18-29岁则较理想导向，认为实现理想较重要者达48.5％，比30-39岁高出一成。

关于家庭观，18-29岁有三分之一打算“不婚不生”，比30-39岁多了近一成；18-29岁不想生小孩的比率则高达42％，“少子化”将朝“无子化”趋势走，人口问题雪上加霜

有趣的是，18-29岁有四成不想生小孩，其中又超过一半想养宠物，“想生小孩也想养宠物”的比例也高达31.5％，比30-39岁高出一成，宠物商机持续发烧。

至于住宅议题，青壮族群想买房或已拥房的比率皆超过六成，但18-29岁“不想结婚只想买房”的比率达16％。