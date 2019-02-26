两会安保：北京禁飞“低慢小” 进京列车二次安检

据北京市公安局治安总队消息，自2019年3月3日零时至全国“两会”闭幕当日24时期间，在北京市行政区域内，高度从地面至无限高，划设临时空中限制区，禁止单位、组织和个人进行一切体育、娱乐、广告性飞行活动和施放气球活动，对于其他性质的飞行活动，应当经军队、民航空中管制部门批准后，方可实施。

据《北京青年报》报道，孔明灯利用明火加热空气产生动力升空，且自重较轻，遇有阵风或碰撞高大建筑物后容易坠落，一旦掉落到草丛或悬挂到树枝等易燃物品上极易引发火灾。按照2014年出台的《关于在北京地区禁止生产销售燃放孔明灯的通告》，在北京市行政区域内禁止生产、销售、燃放“孔明灯”。对于非法生产、销售、燃放孔明灯的单位及个人，相关部门可对其依法查处，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

另据中国铁路部门消息，从2月26日起，铁路将对所有开往北京方向的列车进行二次安检，目前，多地铁路部门已经在当地火车站发布了消息，二次安检结束时间以各车站公告为准。

北京南站昨天也发布消息，决定自2月26日零时至3月17日24时止将在出站通道设立检查点对抵达北京的旅客进行安全检查。

铁路部门提醒，乘坐进京列车旅客应提前到站，配合安全检查。此外，乘车不要携带任何刀具（含剪刀及尖锐工具）、发胶、摩丝、指甲油、染发剂等易燃物体及自喷压力容器，携带打火机不得超过两个。