苏贞昌：不赞成拆除中正纪念堂

台湾行政院长苏贞昌今天说，民进党执政后，他用更高的角度来看中正纪念堂，“我不赞成拆除”，这是人民血汗，应该为社会妥善运用。

据联合新闻网报道，立法院会今天（26日）进行施政总质询，民进党立委尤美女关注转型正义推动进度，及中正纪念堂未来转型的方向。

苏贞昌答询时表示，很多人谈这问题是谈历史、读资料，他是沿路走过来的，他就是二二八当年出生，过去他是核定二二八责任归属的行政院长，也秉前总统陈水扁之命，成立二二八纪念馆、发行纪念邮票。

苏贞昌说，如今政党轮替，民进党执政后，他用另一种更高的角度来看中正纪念堂，如果当时不是为了纪念威权统治者，没办法那么快迁走陆军总部；又因为威权，才用人民的钱建这么大的公共营造物。

苏贞昌也说，他特别敬佩南非前总统曼德拉被关了27年，南非种族隔离几十年，终于有一天黑人执政后，执政党立刻把象征白人的橄榄球队废除，曼德拉赶到党的总部对这些人说，“他们有权时压迫我们，我们有权不必反过来”，要更开放才能团结南非，用更高的方法、角度，才能让南非向前走。

苏贞昌表示，无论加害者、被害者，“我们都是同一国、在同一块土地”，现在一定要回复被害者所受的冤屈及损害，填补、赔偿其损害。“转型正义不是追杀、拆除”，而是依现况如何妥善运用人民血汗钱建起来的公共营造物。