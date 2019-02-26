沪深两市成交额连续两天破万亿人民币

你最关注2019年财政预算案的哪项政策？(2019年2月18日开始投票)

Choices 立国一代配套 开埠200周年纪念花红 WIS月入顶限上调至2300元 减少服务业对外国劳动力的依赖 柴油税从每公升1角调高至2角 入境免税限额调低 立国一代配套 1.42% (387 votes) 开埠200周年纪念花红 1.14% (311 votes) WIS月入顶限上调至2300元 0.41% (113 votes) 减少服务业对外国劳动力的依赖 37.43% (10229 votes) 柴油税从每公升1角调高至2角 33.26% (9088 votes) 入境免税限额调低 26.35% (7200 votes) Total votes: 27328