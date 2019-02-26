沪深两市成交额连续两天破万亿人民币

中国上海和深圳两市今天（26日）稍微回软，不过成交额连续第二天突破万亿元人民币，而且相比昨天更是提前近10分钟达到。
据中国证券时报网报道，沪指收报2941.52点，跌0.67%，成交额4924亿。深成指收报9089.04点，跌0.50%，成交额6053亿。创业板收报1546.99点，涨0.69%，成交额1748亿。
今日两市成交额接近1.1万亿，超越昨天的10406亿，再创2015年11月以来新高。
个股方面，京东方A、东方财富、中信证券、中国平安等4只个股成交突破百亿元。
中国上海和深圳两市今天（26日）稍微回软，不过成交额连续第二天突破万亿元人民币，而且相比昨天更是提前近10分钟达到。
据中国证券时报网报道，沪指收报2941.52点，跌0.67%，成交额4924亿。深成指收报9089.04点，跌0.50%，成交额6053亿。创业板收报1546.99点，涨0.69%，成交额1748亿。
今日两市成交额接近1.1万亿，超越昨天的10406亿，再创2015年11月以来新高。
个股方面，京东方A、东方财富、中信证券、中国平安等4只个股成交突破百亿元。
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