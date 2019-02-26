中国国家退役军人服务中心正式挂牌成立

中国国家退役军人服务中心今天（26日）在北京正式挂牌成立。

据新华社报道，退役军人事务部负责人介绍，组建国家退役军人服务中心，是贯彻习近平总书记重要指示精神、落实中央决策部署的重大举措，对于加强退役军人工作力量，进一步提升退役军人服务保障水平具有重要意义。

国家退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分。

据悉，省、市、县级退役军人服务中心，乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务站将全面建立。