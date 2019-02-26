预测：中国今明两年GDP在6.2%至6.5%之间

厦门大学中国季度宏观经济模型课题组今天（26日）公布的预测结果显示，中国今明两年的国内生产总值（GDP）增速将保持在6.2%至6.5%区间内，并且不会发生经济增速大幅下滑的情况。

据中国第一财经报道，预测表明，今明两年尽管中国经济增长仍然将延续稳中趋缓的态势，不过供给侧结构性改革的稳步推进，一系列以开放促改革、以竞争提效率的政策举措，将能极大地稳定市场信心，激发市场活力，从而显著提高经济增长的质量，有效推动高质量发展。

厦门大学宏观经济研究中心教授、副主任龚敏介绍，2019年中国实际GDP预计将增长6.4%，增速比2018年减少0.2个百分点，2020年的GDP增速可能回落至6.32%。考虑到各种可能的不确定性，今明两年的中国GDP增速将保持在6.2%至6.5%区间内，不会发生经济增速大幅下滑的情况。

在投资方面，课题组认为，虽然今明两年全球经济扩张的趋缓会抑制以出口为导向的制造业投资的增长，但随着2018年底启动的新一轮基础设施投资的扩张，2019年稳健偏积极的货币政策以及财政政策更大规模的减税降费措施（规模或远超市场预期）的出台，预计今明两年投资增速续下滑的态势将得到有效遏制。