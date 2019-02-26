禁民族党运作：林郑为公开报告咨询律政司意见

香港特首林郑月娥今天（26日）下午会见传媒，表示收到中央人民政府的公函。信中，中央表示知悉和支持特区政府依法禁止香港民族党运作，并要求特区政府就禁止民族党运作的过程和事实根据向中央提交报告。林郑月娥认为，提交报告显示特区政府对中央负责的宪制责任。她又称希望将报告公开，但因当事人有机会提出司法覆核，政府会先咨询律政司的意见。



据《星岛日报》报道，保安局于去年7月宣布，根据警方建议考虑引用社团条例，禁止香港民族党运作，陈浩天其后提交申述，保安局到9月刊宪，禁止香港族党运作。陈浩天其后向行政长官会同行政会议提出上诉，行会成立了由行会成员廖长江、任志刚及周松岗组成的三人小组处理这项上诉，并撰写报告给行会。根据文件，行政长官会同行政会议经审议后，确信有足够理由下禁令，以保护国家安全、公众安全、公共秩序、其他人的权利自由等等利益。

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