中国央视曝光多人“被老板” 市场监管总局：责成相关部门展开调查

中国央视昨天（25日）揭露一些人没注册过公司，却“被老板”，无故拥有一家或多家公司。中国市场监管总局回应时标明，已立即责成有关地区市场监管部门展开调查并核实情况。

据中国《新京报》报道，央视节目《焦点访谈》指出，近年来，有这样一种情况在多地、多人身上发生：从来没有注册过公司，可不知什么时候名下多了一家甚至几家、几十家公司，因为有的公司欠账不还，还上了老赖黑名单；还没弄明白怎么回事，税务部门又找上了自己。

中国国家市场监督管理总局今天在官方微博上指出，当局对此高度重视，并称总局领导召开专门会议研究，立即责成有关地区市场监管部门认真调查核实情况、迅速果断处理，并派出督查指导组赴河北省石家庄市等地督促工作落实。

当局也说，下一步，市场监管总局将以问题为导向，不断完善“宽进严管”的举措。目前，市场监管总局已经完成“全国企业登记身份管理实名验证系统”建设，将于3月1日在河南全省率先上线服务，并在全国范围逐步推开。这将有效解决线下申请登记注册身份验证问题。同时，市场监管总局正在抓紧研究制定关于“撤销登记”和“强制注销”的管理办法，切实解决身份被冒用骗取注册登记的问题。