上海律师事务所向公职人员春节送礼 市纪委监委称已展开调查

上海市纪委监委上周六（23日）在网站发布消息称，市纪委监委接到反映某律师事务所向多名公职人员春节送礼问题的信息，立即会同相关部门组成调查工作组，开展认真负责的调查。

经查，此事涉及公职人员58人，确认收受礼品的有54人（包括退休人员20人），其中在职局级干部6人。所收礼品分别为价值300元左右的农副产品、纪念邮册、面值1000元到5000元不等的美容卡、消费卡或现金，有1人收受了1万元消费卡、1人收受了1万元现金。

经报市委同意，按照“必须彻查、严肃处理”的要求，市纪委监委对其中6名局级干部进行调查；对其余公职人员，按照干部管理权限，督促相关单位依规依纪严肃处理。

市纪委监委强调，对此类问题，发现一起查处一起，不管涉及到什么人，一查到底，决不姑息。

另据香港《星岛日报》上周报道，上海严诞生律师事务所流出一份春节送礼电脑软件文件清单，从中药石斛、活鸡到千元美容卡、消费卡、万元现金不等。收礼人包括上海各个区法院院长，乃至上海市检察院反贪局局长、副检察长、司法局副局长，还有多名企业、金融界人士。据悉，严诞生律师楼创办人严诞生，1985年曾在上海杨浦区检察院任职，从事检察自侦（现反贪），后调入黄浦区司法局任职。