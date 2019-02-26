发改委：中国今年第一季新开工项目数量或回落

中国国家发改委在今天（26日）发布的报告中预计，2019年第一季度房地产投资仍将保持较快增长，但新开工项目数量可能回落。

据中新网报道，全国投资项目在线审批监管平台数据显示，2018年全国拟建项目数量增势较好，同比增长15.5%，为2019年投资平稳运行提供坚实的项目储备基础。拟建项目指的是已经办理审批、核准或备案手续的项目。

在基建投资方面，报告指出，2018年基础设施拟建项目数量较上年增长5.3%。随着国家加大对本领域的支持力度，基础设施投资增速有望逐步回暖。但在2018年基础设施投资增速回落较大、地方政府融资渠道收缩的形势下，预计基础设施投资增长仍有压力。

报告称：“以基建项目落地周期1年左右判断，2019年基建投资有望保持中速增长态势。”

在制造业投资方面，2018年制造业拟建项目数量较上年增长24.0%。分季度看，逐季分别较上年同期增长，呈现回落态势。尤其是下半年以来PMI处于荣枯线以下、制造业企业利润增长放缓、国内外市场需求不足、工业产成品价格低迷，企业投资信心有所回落。

报告称，以制造业项目落地周期6个月左右判断，2019年上半年制造业投资或将面临一定下行压力。

在房地产投资方面，房地产拟建项目数量高速增长。2018年房地产拟建项目数量较上年增长32.8%。根据房地产行业投资额入统经验，施工项目是支撑房地产投资增长的主导因素。据此判断，受益于2018年拟建项目部分已经进入施工期，房地产投资有条件保持平稳增长态势。

报告称，以房地产项目落地周期三个月左右判断，2019年第一季度房地产投资仍将保持较快增长，但新开工项目数量可能回落。

报告认为，总体而言，根据拟建项目数量增长情况，预计2019年，采矿业、中高端制造业、住宿和餐饮业、房地产业、科学研究和技术服务业有望成为投资热点行业，支持固定资产投资稳步增长。