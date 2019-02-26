西安市人民政府秘书长焦维发被双开：为秦岭违建项目大开绿灯

据“陕西纪检监察”微信公众号消息，日前，经中共陕西省委批准，陕西省纪委监委对西安市人民政府党组成员、秘书长焦维发严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，焦维发违反政治纪律和政治规矩，贯彻落实中共总书记习近平重要批示指示精神不坚决、不彻底，在秦岭违建专项整治中敷衍应付、弄虚作假，为秦岭违建项目“大开绿灯”，伪造证据对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规持有、使用高尔夫球卡；违反组织纪律，在职务晋升、工作调动等方面为他人谋取利益；违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡，违规从事营利活动。违反国家法律法规，构成职务违法，其中利用职务上的便利、本人职权和地位形成的便利条件，为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

消息称，焦维发身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃党的宗旨，对党不忠诚、不老实，“四个意识”全无，丧失原则底线，玩物丧志，品行低劣，把党和人民赋予的权力当作谋取私利的工具，大搞钱权交易和利益输送，且在党的十八大后不收敛、不收手，党的十九大之后仍不知敬畏、胆大妄为、没有底线，其行为已构成严重违纪并涉嫌犯罪，情节恶劣，性质严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委监委会议研究并报省委批准，决定给予焦维发开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。