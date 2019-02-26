陆委会主委谈修改赴中国大陆管制草案：国共论坛没问题

陆委会主委陈明通今天（26日）在立法院就立委提出两岸党对党的交流，不涉及政治谈判，是否要管制的问题回应时说，国共经贸论坛没有问题。

据台湾《联合报》报道，国民党立委林德福提问，两岸政党领导人，即国民党主席吴敦义与中共总书记习近平，若是在全程开放、不涉及政治谈判的交流，以及协议的签署，这是否要管制。

列席备询的行政院长苏贞昌说，两边平等的状况下，国民党主席与中共总书记握手，“最好他们谈中华人民共和国，我们谈中华民国，那都非常好”。他近一步解释，不对的地方则是，若是拥有某种身份的人，与中国大陆的领导人做政治性活动，对台湾是不好的，就要禁止。

陆委会已经延续三个会期，将两岸条例关于特定退离职军公、政务官赴陆限制的修法草案，列为优先法案。出境管制维持三年，增订限制15年内不得参加大陆官方庆典活动。

陆委会主委陈明通也解释，修法中很清楚的是要“有碍国家尊严”。林德福说，这个定义很笼统，因此他要问清楚，像2006年起的国共经贸论坛，这是否可以参加。

陈明通表示，国共论坛没事，这没有问题，“但若是人家在举行大典，你去跟人家唱国歌，跟国会致敬，这看不下去、这要禁止”。